Alle prime luci dell’alba, le previsioni del tempo indicano condizioni stabili su diverse zone del nord Italia con temperature in lieve aumento. Durante la mattinata, si prevedono cieli sereni o poco nuvolosi, con assenza di precipitazioni significative. Le temperature si attestano intorno ai valori minimi, senza variazioni notevoli rispetto ai giorni precedenti. La giornata si prospetta tranquilla, con condizioni atmosferiche favorevoli per le attività all'aperto.

meteo Ben ritrovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutta giorni con sole prevalente al pomeriggio poche variazioni con Cieli soleggiati e locali piovaschi sulle Alpi occidentali in serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi centro al mattino tempo stabile con sole prevalente soleggiato anche nel pomeriggio senza particolari variazioni tra la serata e la notte poche variazioni con tempo stabile cieli sereni o poco nuvolosi al sud e sulle Isole tempo stabile con Cieli soleggiati su tutte le regioni sia al mattino che al pomeriggio Salvo qualche.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Meteo Roma del 27-04-2026 ore 06:15

LAVORIAMO da NEW MARTINA per 24 ORE è SUCCESSO di TUTTO

Notizie correlate

Meteo Roma del 06-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati l'ascolto queste le previsioni del tempo al nord giornata all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali congeli per lo...

Meteo Roma del 04-04-2026 ore 06:15meteo venerdì trovati all'ascolto queste le previsioni del tempo al nord al mattino tempo stabile su tutte le regioni con velature in transito al...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Meteo Roma: oggi sereno, Lunedì 27 nubi sparse, Martedì 28 sereno; 1 maggio sotto la pioggia? Le previsioni meteo per la settimana a Roma; Meteo a Roma e nel Lazio, scatta l'allerta gialla per possibili piogge e temporali; Meteo Roma: calo termico e grecale fino a giovedì, poi sole e caldo per il weekend del 25 aprile.

Meteo, l'alta pressione inizia a cedere. I dettagliDa lunedì parziale indebolimento dell’alta pressione: rovesci in arrivo sulle zone montuose. Martedì l’instabilità è destinata a propagarsi anche ad altre zone del Paese ... meteo.it

Meteo Roma – Tempo stabile con tanto sole e temperature primaverili; le previsioniBuona domenica cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul Mediterraneo caratterizzata dalla presenza di un campo d’alta pressione responsabile di condizioni meteo stabili e con t ... centrometeoitaliano.it

Dopo un inizio di giornata con la pioggia, torna la primavera a Roma e nel Lazio. Le previsioni meteo per questa settimana, verso il weekend del 25 aprile 2026. - facebook.com facebook

Meteo #Roma: calo termico e grecale fino a giovedì. Poi sole e caldo per il weekend del #25aprile, Massimiliano Santini . x.com