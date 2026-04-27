Melek – il coraggio di una madre anticipazioni del 4 maggio 2026 | lo scontro all’hotel e la frattura con Seit

Il 4 maggio 2026 andrà in onda una nuova puntata di Melek – il coraggio di una madre, che si preannuncia ricca di momenti forti. Durante l’episodio, si svolgerà uno scontro all’interno di un hotel, coinvolgendo i personaggi principali. Inoltre, si assisterà alla rottura tra due protagonisti, con una frattura evidente tra loro. La puntata si preannuncia carica di tensione e colpi di scena.

La puntata del 4 maggio 2026 di Melek, il coraggio di una madre si annuncia come una delle più intense della stagione. Le tensioni tra famiglie esplodono, i segreti tornano a galla e Melek si ritrova ancora una volta al centro di un vortice emotivo che rischia di travolgere tutti. La faida con Alpai si inasprisce, mentre le incomprensioni con Seit raggiungono un punto critico. Parallelamente, le vicende di Omer e Defne si intrecciano con le pressioni familiari, e nuove rivelazioni aprono scenari inattesi. Cosa accadrà dopo lo scontro all’hotel? Quali conseguenze avrà la confessione di Sirin? E quale verità sta per emergere su Melek? Scopriamolo insieme.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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Melek Il Coraggio Di Una Madre Anticipazioni: Lo scontro diretto tra Halil e Alpay!

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