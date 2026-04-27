le prime pagine di oggi

Oggi le prime pagine sono occupate dagli spari avvenuti durante un evento con l'ex presidente a Washington e dalla decisione di annullare l'incarico a un direttore d'orchestra alla Fenice di Venezia. Le autorità stanno indagando sui dettagli dell'incidente, mentre i responsabili dell'opera hanno comunicato l'interruzione delle attività programmate. Nessun'altra informazione ufficiale è stata rilasciata al momento.

Gli spari all'evento con Trump a Washington, l'annullamento dell'incarico a Venezi alla Fenice di Venezia, e l'indagine sul designatore degli arbitri La notizia in apertura su tutti i giornali di oggi è quanto è avvenuto sabato sera negli Stati Uniti, dove un uomo armato ha sparato con una pistola, ferendo un agente dell’agenzia che si occupa della sicurezza del presidente, fuori dalla sala di un hotel di Washington in cui si stava tenendo la cena dei corrispondenti, con la presenza del presidente Trump. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la decisione della fondazione che gestisce il teatro La Fenice di...🔗 Leggi su Ilpost.it

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RASSEGNA STAMPA 25 APRILE 2026. QUOTIDIANI NAZIONALI ITALIANI PRIME PAGINE DEI GIORNALI DI OGGI

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RASSEGNA STAMPA 26 APRILE Buona domenica con le prime pagine dei quotidiani oggi in edicola a Rimini e San Marino. Sfogliale tutte qui https://www.sanmarinortv.sm/rassegna-stampa - facebook.com facebook

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