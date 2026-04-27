Le pagelle della partita vedono Sanguinetti mettere in campo un impegno che sembra voler onorare la maglia, anche se si avvicina al suo addio. Tra i protagonisti, Tizi-Oualou riceve un 6,5 dalla stampa di Milano, che lo premia come miglior giocatore della partita, anche se alcuni commentatori ritengono il voto un po’ generoso. La partita si è conclusa con diverse valutazioni, che riflettono le prestazioni dei singoli in campo.

TIZI-OUALOU 6,5: La tribuna stampa di Milano lo premia come mvp, un po’ troppo generosamente forse. La percentuale d’attacco della squadra, e soprattutto quelle in rigiocata di Buchegger e Davyskiba, danno ragione alla sua distribuzione e alla sua precisione, ma ci sono ancora da limare centimetri su certe alzate, soprattutto quando Modena avrebbe occasioni multiple per scappare. Alcuni sprazzi interessanti al servizio. BUCHEGGER 7,5: Sul voto complessivo pesano la piccola amnesia che costa (assieme a quella di Porro) il primo parziale e i nove errori in battuta complessivi, compensati però dagli ace, decisivo quello che chiude il terzo set. In attacco la sua percentuale non ha nulla da invidiare a quella di Reggers, col quale vince il confronto a distanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le pagelle. Sanguinetti onora la maglia prima dell’addio

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