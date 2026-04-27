Le pagelle Sanguinetti onora la maglia prima dell’addio
Le pagelle della partita vedono Sanguinetti mettere in campo un impegno che sembra voler onorare la maglia, anche se si avvicina al suo addio. Tra i protagonisti, Tizi-Oualou riceve un 6,5 dalla stampa di Milano, che lo premia come miglior giocatore della partita, anche se alcuni commentatori ritengono il voto un po’ generoso. La partita si è conclusa con diverse valutazioni, che riflettono le prestazioni dei singoli in campo.
TIZI-OUALOU 6,5: La tribuna stampa di Milano lo premia come mvp, un po’ troppo generosamente forse. La percentuale d’attacco della squadra, e soprattutto quelle in rigiocata di Buchegger e Davyskiba, danno ragione alla sua distribuzione e alla sua precisione, ma ci sono ancora da limare centimetri su certe alzate, soprattutto quando Modena avrebbe occasioni multiple per scappare. Alcuni sprazzi interessanti al servizio. BUCHEGGER 7,5: Sul voto complessivo pesano la piccola amnesia che costa (assieme a quella di Porro) il primo parziale e i nove errori in battuta complessivi, compensati però dagli ace, decisivo quello che chiude il terzo set. In attacco la sua percentuale non ha nulla da invidiare a quella di Reggers, col quale vince il confronto a distanza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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