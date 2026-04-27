Il 27 aprile 2026, un episodio della soap opera turca La forza di una donna ha attirato l’attenzione dei telespettatori. Durante la puntata, dei ladri sono entrati in casa di uno dei personaggi principali, e in seguito si è sentito uno sparo di pistola. La trasmissione va in onda ogni giorno su Canale 5 alle 16, raccogliendo un vasto pubblico.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, lunedì 27 aprile 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che vedere il figlio così felice ha fatto riflettere molto la Signora Fazilet, infatti si è resa conto che insieme a Ceyda è molto più sereno e gioioso. Fazilet e Raif nei precedenti episodi hanno ricevuto la visita di Buket, l'ex fidanzata del ragazzo, per Ceyda è stato impossibile nascondere la sua gelosia. A casa di Bahar saranno tutti pronti a festeggiare il Capodanno, l'unica assente sarà Sirin.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, spoiler 27 aprile 2026: ladri a casa di Sirin, parte un colpo di pistola

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