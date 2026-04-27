Il futuro di Gleison Bremer alla Juventus è al centro di molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Pur mantenendo performance di alto livello durante le partite, il difensore brasiliano ha un contratto che scadrà tra circa un anno. Questa condizione contrattuale potrebbe influenzare le decisioni del club nei prossimi mesi, mentre si cerca di capire quale direzione prenderà il suo percorso professionale.

Il futuro di Gleison Bremer resta uno dei nodi più delicati i n casa Juventus FC, e non tanto per le prestazioni in campo — che continuano a essere di alto livello — quanto per una situazione contrattuale che rischia di diventare un fattore decisivo nei prossimi mesi. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: il futuro di Bremer Juventus: ecco la verità sul futuro di Bremer III FcmNewsSport Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La Juve del futuro va di fretta: da Alisson a Bernardo Silva, i nuovi assi di Spalletti; La Juventus si interroga sul futuro di Nico Gonzalez: l'obbligo di riscatto si allontana ma l'Atletico Madrid ha un piano; Il gol al Bologna non cambia il futuro di David: la Juventus fissa il prezzo per la cessione; Juventus, solo Yildiz meglio di David: il canadese raggiunge la doppia cifra e riapre il dibattito sul futuro. In Inghilterra sicuri: Alisson ha già detto sì alla Juve. Il Liverpool si infuria e pensa a Di GregorioMentre Spalletti insegue sul campo la qualificazione alla Champions League, il club programma il futuro e nel mirino c'è il portiere dei 'Reds': i dettagli ... corrieredellosport.it Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 ai playoff di Serie C, la prima annata dell'Inter Under 23 e le difficoltà del Milan Futuro: come è andata la stagione delle seconde squadreSi è chiusa la regular season per le seconde squadre: Juventus Next Gen e Atalanta Under 23 hanno staccato il pass per i playoff. Rimane fuori, invece, l'Inter Under 23. Il Milan Futuro, impegnato in ... msn.com Sono contenti tutti #Adani molto critico nel post partita di #Milan-Juventus: Dopo lo spettacolo decisamente poco entusiasmante, si è sfogato parlando di ciò che non va nel calcio italiano, a partire da questo 0-0... "Chi ha guardato Milan-Juve ha spento - facebook.com facebook Adani duro dopo Milan-Juventus: "Per fare risultato non devi fare partite così che fanno schifo" x.com