Juventus | il futuro di Bremer

Da ilprimatonazionale.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il futuro di Gleison Bremer alla Juventus è al centro di molte discussioni tra tifosi e addetti ai lavori. Pur mantenendo performance di alto livello durante le partite, il difensore brasiliano ha un contratto che scadrà tra circa un anno. Questa condizione contrattuale potrebbe influenzare le decisioni del club nei prossimi mesi, mentre si cerca di capire quale direzione prenderà il suo percorso professionale.

Il futuro di Gleison Bremer resta uno dei nodi più delicati i n casa Juventus FC, e non tanto per le prestazioni in campo — che continuano a essere di alto livello — quanto per una situazione contrattuale che rischia di diventare un fattore decisivo nei prossimi mesi.

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Juventus: ecco la verità sul futuro di Bremer III FcmNewsSport

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