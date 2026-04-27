Jesi travolge la Luiss | Piccone detta il ritmo verso i play-in

Nell’ultima giornata della regular season, la squadra di Jesi ha affrontato e battuto la Luiss con il punteggio di 82-58 a Roma. Prima del play-in contro Piombino, in programma giovedì prossimo, il giocatore Piccone ha segnato 21 punti. La vittoria consente a Jesi di chiudere la stagione regolare con un risultato positivo e di prepararsi alla fase successiva del torneo.

? Cosa sapere La General Contractor Jesi batte la Luiss 82-58 a Roma nell'ultima regular season.. Piccone segna 21 punti prima del play-in di Jesi contro Piombino giovedì prossimo.. Piccolo passaggio di routine per la General Contractor Jesi che, con un netto 82-58 sul campo della Luiss Roma, chiude l’ultimo impegno della stagione regolare senza subire danni al proprio posizionamento nei play-in. Il match disputato tra le due compagini ha assunto i connotati di una sfida priva di tensioni agonistiche, quasi un allenamento infrasettimanale in cui il risultato finale non avrebbe spostato gli equilibri della classifica. Per la squadra romana,...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesi travolge la Luiss: Piccone detta il ritmo verso i play-in Notizie correlate Pre-Fall: la stagione che detta il ritmo prima delle passerelleNel calendario moda esiste un momento che sfugge alla spettacolarizzazione, ma che spesso rivela più delle grandi sfilate. Contenuti di approfondimento Serie B - Luiss battuta a Jesi nell'ultimo match di stagione regolareLa regular season della Luiss Basket si chiude con l’ultimo impegno sul parquet di Jesi, dove i capitolini – già certi del sesto posto nel girone B della Serie B Nazionale ... pianetabasket.com Basket, Serie B. La Virtus Roma 1960 rischia grosso a Jesi, ma vince e si riprende la vetta. Bene anche la LuissGiornata favorevole alle due squadre romane in serie B nazionale. Partita incredibile per la Virtus GVM Roma 1960 che prima domina a Jesi poi rischia una clamorosa rimonta per poi vincere 79-83. ilmessaggero.it