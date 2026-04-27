Irregolarità nel carburante venduto alla pompa denunciato il gestore

La Guardia di Finanza ha denunciato un gestore di una pompa di benzina in relazione a irregolarità nel carburante venduto. L’attività di controllo si è svolta recentemente nel territorio di Castiglione della Pescaia, nell’ambito di un’operazione mirata a verificare la conformità delle forniture. Durante le verifiche, sono stati riscontrati elementi che hanno portato alla denuncia del responsabile dell’impianto. L’indagine prosegue per accertare eventuali altre irregolarità.

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Prosegue il piano d’azione della Guardia di Finanza volto a l contrasto delle condotte speculative e delle sofisticazioni dei prodotti energetici avviato dal comando provinciale di Grosseto e svolto attraverso una serie di mirati interventi ispettivi sul territorio della provincia. In tale contesto, nei giorni scorsi, i finanzieri della Tenenza di Castiglione della Pescaia hanno operato un controllo nei confronti di un distributore stradale e, oltre a eseguire verifiche sulla trasparenza dei prezzi praticati, hanno riscontrato la qualità del carburante erogato avvalendosi del Laboratorio chimico dell’Agenzia delle Dogane di Livorno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Irregolarità nel carburante venduto alla pompa, denunciato il gestore Notizie correlate Carburante allungato nella pompa di benzina a Quarto, denunciato il gestoreLa Guardia di Finanza ha denunciato per frode il gestore di una pompa di benzina di Quarto (Napoli); sequestrati oltre 4. Vendeva carburante ‘allungato’, gestore pompa di benzina denunciato per frodeTempo di lettura: < 1 minutoHa “allungato” gasolio e benzina con altre sostanze – come, per esempio, solventi e oli esausti – ottenendone così... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Oristanese, controlli sui distributori di carburante: irregolare il 30%, sanzioni per 3.600 euro; Distributori sotto accusa: cosa c’era nel gasolio; Carburante allungato e impianti irregolari: come ci fregano alla pompa | Libero Quotidiano.it; Castelli Romani, controlli della Guardia di Finanza in un distributore: irregolarità nei prezzi dei carburanti. Bari, controlli sui distributori di carburante: trovate irregolarità in quattro impiantiControlli distributori carburante Bari: la Guardia di Finanza scopre irregolarità in quattro impianti su 15 verificati in provincia. pugliapress.org Intensificati i controlli ai distributori di carburante: 4 irregolarità riscontrate nel fiorentinoProsegue l’azione della Guardia di Finanza di Firenze per quanto riguarda i controlli contro speculazioni e possibili fenomeni fraudolenti nella distribuzione dei carburanti, in un contesto caratteriz ... 055firenze.it Occupazione abusiva di suolo pubblico, irregolarità nell'emissione di scontrini e alcol servito oltre l'orario consentito le motivazioni alla base delle multe. Ispezionati quindici esercizi commerciali - facebook.com facebook "Irregolarità e assenza di meritocrazia", ecco l'esposto di #Rocca che ha dato il via all'inchiesta su #Rocchi x.com