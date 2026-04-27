Alcuni utenti di iPhone 17 con iOS 27.4.1 riferiscono di non riuscire ad accendere il dispositivo dopo averlo scaricato completamente. Sono stati segnalati blocchi totali dello smartphone, anche dopo aver tentato di riaccenderlo. Circola una soluzione basata sull'uso del caricatore MagSafe, che sembra aiutare a sbloccare il telefono rimasto nero. Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda riguardo a questa problematica.

?? Cosa sapere Utenti iPhone 17 con iOS 27.4.1 segnalano blocchi totali dopo scarica completa della batteria. La ricarica MagSafe stabilizza l'assorbimento a 3 watt permettendo il riavvio del dispositivo. Due utenti con iPhone 17 e iOS 27.4.1 hanno riscontrato un blocco totale del dispositivo subito dopo lo scaricamento completo della batteria, rendendo inutile anche la classica procedura di riavvio forzato tramite i tasti fisici. Il problema si manifesta con uno schermo completamente nero e .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - iPhone 17 non si accende: il trucco MagSafe per sbloccare il nero

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