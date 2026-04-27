Infortunio Calhanoglu problema muscolare serio per il turco! L’esito degli esami | il comunicato dell’Inter

Un grave problema muscolare ha colpito il centrocampista turco durante una seduta di allenamento. Dopo gli esami medici, è stato diffuso un comunicato ufficiale da parte della società nerazzurra, che ha confermato l’infortunio e fornito dettagli sulla condizione del giocatore. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, mentre si attende di conoscere i tempi di recupero e gli eventuali interventi necessari.

di Stefano Cori Infortunio Calhanoglu che mettendo in apprensione l’intero mondo Inter, arriva anche il comunicato della società nerazzurra. Hakan Calhanoglu potrebbe restare fuori per diverse settimane e saltare dunque anche Lazio-Inter in programma mercoledì 13 maggio allo Stadio Olimpico. Arriva anche il comunicato del club nerazzurro sulle condizioni del centrocampista: IL COMUNICATO Hakan Çalhano?lu si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni. Momenti di apprensione per il calciatore turco, saranno dunque necessari i prossimi controlli per stabilire l’entità effettiva dello stop.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Infortunio Calhanoglu, problema muscolare serio per il turco! L’esito degli esami: il comunicato dell’Inter Notizie correlate Infortunio Solet, problema muscolare per il calciatore dell’Udinese: ecco l’esito degli esamiCalhanoglu Galatasaray, il vice presidente dei turchi: «Non abbiamo mai nascosto il nostro interesse. Infortunio Calhanoglu, l’esito degli esami del centrocampista dell’Inter: le condizioni ufficiali e i tempi di recupero. ComunicatoCalciomercato Milan: il Parma bussa alla porta! Vuole strappare il gioiellino ai rossoneri, l’indiscrezione non lascia dubbi Calciomercato Juve:... Contenuti utili per approfondire Infortunio Calhanoglu, l'esito degli esamiAnsia in casa Inter per via delle condizioni fisiche di Hakan Calhanoglu. Il centrocampista turco è ancora alle prese con il problema muscolare che lo ha tenuto fuori anche nella sfida di campionato, ... fantacalcio.it Altro infortunio per Calhanoglu: rischio stagione finita. I dettagliAltro, ennesimo infortunio muscolare per Hakan Calhanoglu. Cristian Chivu lo aveva lasciato a riposo durante Torino-Inter, schierando una mediana a tre composta da Barella, Zielinski e Sucic. Poi, nel ... passioneinter.com