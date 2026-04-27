In Giappone spoilerare serie tv è reato | 39enne condannato a 18 mesi di carcere e una multa da un milione di yen

In Giappone, spoilerare serie TV è diventato un reato, con una legge che prevede sanzioni penali. Un uomo di 39 anni, amministratore di un sito web dedicato alle recensioni, è stato condannato a 18 mesi di carcere e a pagare una multa di un milione di yen. La condanna è stata emessa per aver pubblicato riassunti molto dettagliati di film e serie sul suo portale.

L’amministratore di un portale giapponese specializzato in recensioni è stato condannato a una pena di 18 mesi di carcere, oltre a una sanzione di un milione di yen perché diffondeva riassunti "troppo" dettagliati di film e serie tv sul suo canale.🔗 Leggi su Fanpage.it

Notizie correlate

L’ex capo ultrà milanista Luca Lucci condannato a 18 anni e 8 mesi di carcereL'ex capo ultrà della curva Sud del Milan è stato condannato oggi per essere stato al vertice di una presunta associazione dedita al traffico...

Leggi anche: Luca Lucci, ex capo ultras del Milan condannato a 18 anni e 8 mesi di carcere per narcotraffico

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Un uomo giapponese è stato condannato al carcere per aver pubblicato spoiler di film e serie tv; Giappone, uomo condannato per aver postato degli spoiler; È legale scrivere spoiler di anime? In Giappone la risposta è no; In Giappone l'amministratore di un sito web è stato condannato al carcere per degli spoiler.

In Giappone spoilerare serie tv è reato: 39enne condannato a 18 mesi di carcere e una multa da un milione di yenL’amministratore di un portale giapponese specializzato in recensioni è stato condannato a una pena di 18 mesi di carcere, oltre a una sanzione di un ... fanpage.it

Il #Giappone e la guerra agli #spoiler: condanna storica per un sito con il finale di #Godzilla Leggi qui https://wp.me/p5CUna-a2Q - facebook.com facebook

Un giapponese è stato condannato a 18 mesi di carcere per aver pubblicato spoiler di film e serie tv x.com