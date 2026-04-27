Immissioni in ruolo docenti posizione ultimo nominato 2025 26 Utile per gli elenchi regionali

Le procedure di immissione in ruolo dei docenti per l'anno scolastico 202526 si sono concluse, con l'ultimo nominato che entra in servizio nel prossimo anno. Ora si guarda alle future assunzioni, con l'attenzione rivolta alle procedure per il 202627, utili anche per gli elenchi regionali. Le fasi di selezione e nomina hanno interessato vari candidati, in vista di un nuovo ciclo di assunzioni.

Concluse le procedure di assunzione in ruolo per l'a.s. 202526 è già tempo di pensare a quelle del 20267267. Al fine di avviare la procedura relativa agli elenchi regionali per il ruolo di cui al DL 452025, gli USR dovranno pubblicare l'elenco dei candidati ancora presenti nelle graduatorie dei concorsi. L'articolo Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 202526. Utile per gli elenchi regionali.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Assunzioni in ruolo Docenti 2026/2027, candidati ancora presenti nelle graduatorie delle procedure concorsuali: ecco l'elenco completo anche ai fini degli elenchi regionali (AGGIORNATO AL 24 APRILE); Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps I fascia, pubblicato decreto: arriva la proroga - PDF; Elenchi regionali: saranno veramente importanti per le immissioni in ruolo 2026? Pillole di Question time. Immissioni in ruolo docenti di sostegno da Gps I fascia, pubblicato decreto: arriva la proroga – PDFIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato ieri, 20 aprile, il Decreto Ministeriale n. 58 del 31 marzo 2026 che disciplina una procedura straordinaria per l’assunzione a tempo indetermina ... tecnicadellascuola.it Docenti di sostegno, l’Unione europea dà ragione all’Anief. Pacifico: Ora lo stato assuma in ruolo sui posti in deroga pluriennaliL’Anief, giovane sindacato rappresentativo sempre in prima linea per far rispettare i diritti dei lavoratori della scuola, torna a occuparsi di sostegno. orizzontescuola.it Lago Vecchio Mulino. . Scarico per domani! Ulteriori immissioni nel corso della mattinata - facebook.com facebook