Oggi il prezzo del PUN, il principale indicatore del mercato dell’energia elettrica in Italia, ha registrato variazioni nel corso della giornata. Il prezzo viene aggiornato periodicamente, riflettendo le fluttuazioni delle quotazioni sul mercato. Questa misura viene utilizzata come riferimento per le transazioni e le tariffe dell’energia nel paese. Le variazioni orarie mostrano come il costo dell’energia possa cambiare nel tempo, influenzando le decisioni di acquisto e vendita.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 27 Aprile 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,122 €kWh. Analizzando la giornata precedente (26 Aprile 2026), si osservano forti oscillazioni orarie: il prezzo minimo è stato di 0,056 €kWh alle ore 16, mentre il massimo ha raggiunto 0,173 €kWh alle ore 21. Le ore più economiche della giornata sono state quelle centrali del pomeriggio (dalle 13 alle 16), mentre le più costose si sono concentrate in serata, tra le 20 e le 22. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione...🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Il prezzo del PUN oggi: andamento e variazioni orarie

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