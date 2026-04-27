La notte di David si basa su un sistema di echi, di parole e frasi ripetute, di scene che si ripresentano. Il secondo romanzo di Abigail Assor, nata nel 1990, si apre e si chiude con lo stesso racconto onirico, che la narratrice conclude con una frase identica, presa in prestito da Victor Hugo: “Insieme, io e mio fratello David siamo demoni. Siamo dèi”. Sono vent’anni che Olivia, detta Olive, rimugina su quegli eventi. Vent’anni che gira intorno a quella notte di giugno in cui si sono spezzate insieme la sua infanzia e la sua relazione fusionale con il gemello. In questo silenzio imposto, e nei non detti che lo hanno preceduto, prende forma...🔗 Leggi su Internazionale.it

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Il codice dell'illusionista - Camilla Läckberg

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Grottaferrata – Il Sognatore di Guido De Angelis inaugura la prima edizione del Festival Internazionale del Libro dei Castelli Romani; Premio Campiello Junior: i vincitori (scelti dai ragazzi) sono Rosella Postorino e Daniele Mencarelli; Come arrivare al Salone del Libro di Torino; I libri scelti da Internazionale.

La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostIscriviti alla newsletter Vetrina dei libri per ricevere in anteprima, ogni sabato, i consigli di Mattia Feltri e della redazione di Huffpost sulle ... huffingtonpost.it

La vetrina dei libri. I sei scelti da HuffpostArrivato nelle librerie italiane poco più di un mese fa, viene ora consacrato dalla vittoria del Booker Prize, il più importante premio letterario del Regno Unito. Molti conosceranno già Szalay (nato ... huffingtonpost.it

L'Enac ha chiesto a Sea di apporre segnaletica recante la denominazione "Aeroporto Internazionale Milano Malpensa - Silvio #Berlusconi" dopo la sentenza del Tar Lombardia che ha legittimato l'intitolazione deliberata nel 2024 e approvata dal ministro delle x.com