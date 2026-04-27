Graduatorie ad esaurimento | ecco le GaE pubblicate per il 2026 28 e dove sono vuote

Sono state pubblicate le graduatorie ad esaurimento (GaE) relative al biennio 202628. Gli elenchi sono disponibili e riguardano sia il riparto del 50% dei posti di ruolo, sia le supplenze. Alcune sezioni delle graduatorie risultano ancora vuote, mentre altre sono complete. La pubblicazione riguarda specificamente le liste aggiornate per le prossime assunzioni e supplenze nelle scuole di tutto il territorio nazionale.

Graduatorie ad esaurimento GaE per il 202628: inizia la pubblicazione degli elenchi, utili sia per il 50% dei ruoli, sia per le supplenze. L'articolo Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 202628 (e dove sono vuote).🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Graduatorie ad esaurimento: ecco le GaE pubblicate per il 2026/28 (e dove sono vuote); Docenti di Sostegno scelti dalle famiglie 2026/2027: oltre 100mila supplenti confermati e non nominati da graduatoria. Ecco il termine perentorio entro il quale la richiesta deve essere inoltrata; Immissioni in ruolo docenti, posizione ultimo nominato 2025/26. Utile per gli elenchi regionali; Graduatorie d'istituto prima fascia 2026/2028: al via le domande dal 27 aprile. Ecco come fare. Graduatorie d’Istituto, aggiornamento della I fascia 2026/2028 per i docenti iscritti in GAE: domande dal 27 aprile all’11 maggioIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato le date e le modalità per la presentazione delle istanze di inserimento e aggiornamento delle sedi per le graduatorie d’istituto di prima fa ... tecnicadellascuola.it Posti disponibili, l’elenco della GAE provvisorio con i posti vacantiInformati sui posti disponibili nelle graduatorie per il 2026/28 e le dinamiche che interessano il mondo dell'insegnamento. informazionescuola.it Buongiorno, qualcuno sa dirmi se le graduatorie da asssitente amministrativo in ambito sanitario sono condivise tra regioni Grazie - facebook.com facebook