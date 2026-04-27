Gita al faro – visita al faro di Bari

Venerdì 1 maggio e sabato 9 maggio alle 17.45 si terranno due visite guidate al faro di Bari, in collaborazione con l’associazione Mar di Levante. Il faro, costruito nel 1869, rappresenta un punto di riferimento storico e visivo per la città. Le visite consentiranno di esplorare l’edificio e conoscere la sua storia, offrendo un’occasione di approfondimento sul simbolo luminoso di Bari.

Venerdì 01 maggio ore 17.45; sabato 09 maggio ore 17.45Gita al Faro – Visita al Faro di BariIn collaborazione con l’associazione Mar di Levante, vi accompagneremo alla scoperta dello storico Faro di Bari, costruito nel 1869 e oggi simbolo luminoso della città. Con i suoi 62 metri d’altezza (66 di.🔗 Leggi su Baritoday.it A Stranger Arrives… and a Single Mother Loses Everything in Minutes Notizie correlate Il Faro di FaròArezzo, l’ultimo desiderio di Francesco: “al mio funerale fate festa… e se un c’è da ride, torno io” Freddato nella notte a Olmo: ucciso Gjergj... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: ? gita al faro – visita al faro di bari; La nostalgia dei social che capovolge le emozioni; Weekend del 25 Aprile a Bari: eventi, concerti, mostre e gite fuori porta da non perdere; 10 posti da visitare in primavera a un’ora da Ancona: borghi, mare e natura nelle Marche. Otranto, gita al Faro per la prima alba d’ItaliaOTRANTO (LECCE) - Il vento sibila tra la porta del faro e il mare aperto che è davanti a noi. Siamo a Capo d'Otranto, ma potremmo essere in capo al mondo, tanta è la bellezza che ci attornia: il ... lagazzettadelmezzogiorno.it Gita al faroTorna a splendere – è proprio il caso di dire – il Faro di Brucoli. Dopo un accurato restauro, affidato all’architetto Giuseppe Di Vita, Itinera Studio Associato, il progetto ha trasformato il ... living.corriere.it Muore in un incidente a 34 anni. Era in gita con gli amici LEGGI TUTTO L'ARTICOLO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/9437864468532 - facebook.com facebook Roma, crolla impalcatura della chiesa di Sant'Ignazio: ferita 16enne in gita scolastica ift.tt/IdWm59P x.com