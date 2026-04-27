Giornata della Terra | le modifiche alla circolazione per gli appuntamenti in via Maria Luigia

In occasione della Giornata della Terra, le autorità hanno annunciato modifiche temporanee alla circolazione stradale lungo il Viale Maria Luigia, dove si tengono diverse attività organizzate dalle scuole locali. Durante la giornata, saranno presenti laboratori, incontri e iniziative legate alle tematiche ambientali, coinvolgendo studenti e cittadini. Le modifiche alla viabilità resteranno in vigore nel corso delle manifestazioni programmate, con l’obiettivo di favorire la partecipazione e la sicurezza.

In occasione della Giornata della Terra, gli istituti scolastici con sede sul Viale Maria Luigia hanno organizzato attività, laboratori ed incontri aventi ad oggetto le tematiche ambientali. Per consentire lo svolgimento dell'evento, sono in vigore temporanee modifiche alla viabilità. Dalle ore.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Lavori per l’estensione della rete gas, cambia la viabilità: le modifiche alla circolazione Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Giornata Mondiale della Terra: la sfida del cambiamento; Giornata mondiale della Terra 2026; Oggi la Giornata mondiale della Terra, un pianeta malato; Il 22 aprile è la Giornata della Terra. Giornata della Terra: le 55 frasi più belle e le citazioni sul PianetaDalla deforestazione al riscaldamento globale: per la Giornata della Terra ecco le frasi più belle da dedicare al nostro pianeta ... libreriamo.it Giornata della Terra: cos'è e perché si festeggiaL'evento si tiene ogni anno il 22 aprile per celebrare la salvaguardia del pianeta, in una manifestazione internazionale che coinvolge 192 Paesi e, in media, circa un miliardo di persone. La prima ris ... tg24.sky.it GIORNATA DELLA TERRA GIORNO 22 APRILE la scuola dell'infanzia di Vittorio Emanuele ha celebrato la Giornata della Terra con una serie di attività pratiche ed educative volte a promuovere nei bambini il senso dell'Educazione Ambientale, insegnando lo - facebook.com facebook