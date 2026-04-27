Festa promozione il consigliere Lauro | Organizzazione perfetta gioia in compostezza e serenità

Da anteprima24.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la festa di promozione, il consigliere ha commentato l’organizzazione come impeccabile, sottolineando la presenza di un’atmosfera di gioia vissuta con compostezza e serenità. La città si è riempita di colori giallorossi, rappresentativi della squadra, creando un momento di festa condiviso da molti cittadini. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con un’ampia partecipazione di pubblico, che ha applaudito e celebrato l’evento.

Tempo di lettura: 2 minuti “Vedere la nostra città colorata di giallorosso, dei nostri colori, è stata un’emozione immensa. Altresì è stata eccezionale ed impeccabile l’organizzazione che ha consentito di festeggiare allo stadio e per le strade della città con gioia e serenità”, lo dichiara in una nota il Consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro dopo i festeggiamenti pe la promozione di ieri sera. “Desidero rivolgere, a nome del sindaco Mastella e di tutta l’amministrazione, un plauso sincero a tutte le Forze dell’Ordine che hanno presidiato il percorso del bus scoperto con professionalità e, soprattutto, con una straordinaria elasticità operativa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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