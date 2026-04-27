Festa promozione il consigliere Lauro | Organizzazione perfetta gioia in compostezza e serenità

Durante la festa di promozione, il consigliere ha commentato l’organizzazione come impeccabile, sottolineando la presenza di un’atmosfera di gioia vissuta con compostezza e serenità. La città si è riempita di colori giallorossi, rappresentativi della squadra, creando un momento di festa condiviso da molti cittadini. La manifestazione si è svolta senza incidenti e con un’ampia partecipazione di pubblico, che ha applaudito e celebrato l’evento.

Tempo di lettura: 2 minuti “Vedere la nostra città colorata di giallorosso, dei nostri colori, è stata un’emozione immensa. Altresì è stata eccezionale ed impeccabile l’organizzazione che ha consentito di festeggiare allo stadio e per le strade della città con gioia e serenità”, lo dichiara in una nota il Consigliere delegato allo Sport Enzo Lauro dopo i festeggiamenti pe la promozione di ieri sera. “Desidero rivolgere, a nome del sindaco Mastella e di tutta l’amministrazione, un plauso sincero a tutte le Forze dell’Ordine che hanno presidiato il percorso del bus scoperto con professionalità e, soprattutto, con una straordinaria elasticità operativa.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Festa promozione, il consigliere Lauro: “Organizzazione perfetta, gioia in compostezza e serenità” Notizie correlate Starsand Island Recensione: la fuga perfetta dove natura, libertà e serenità diventano giocoVideoGiochi / Recensioni Videogiochi / Starsand Island Recensione: la fuga perfetta dove natura, libertà e serenità diventano gioco Starsand Island... Il Veloce Club Pinerolo torna in Serie A: stagione perfetta e promozione da imbattutiPinerolo celebra un nuovo capitolo di gloria sportiva: il Veloce Club Pinerolo torna in Serie A dopo una stagione impeccabile, conclusa senza... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Il Benevento 5 chiude in trionfo: 4-1 al Canicattì e festa promozione al PalaTedeschi; Lutto nel giornalismo: muore a 42 anni Antonio Mutasci, consigliere nazionale Fnsi; Polisportiva Trani, stagione da favola: festa promozione al Povia tra musica e spettacolo. Il Benevento 5 chiude in trionfo: 4-1 al Canicattì e festa promozioneUna giornata da sogno che culmina una stagione indimenticabile. Il GG Team Wear Benevento 5 si congeda davanti al proprio pubblico con una vittoria, in un ... vivitelese.it OFANTINI PROMOZIONE Benevento – Cerignola: gli ofantini spettatori della festa promozione il 26 aprileLa città è già in fermento, ma la festa ufficiale per la promozione del Benevento resta ancora da definire nei dettagli ... statoquotidiano.it Ostiamare in Serie C, De Rossi alla festa promozione: i tifosi lo accolgono così La Gazzetta Dello Sport Daniele De Rossi accende la festa dell'Ostiamare. Dopo la sconfitta casalinga del Genoa contro il Como, il tecnico dei liguri ha preso un aereo per Roma e - facebook.com facebook Il Desenzano rimanda la festa promozione: solo 1-1 con la Pistoiese x.com