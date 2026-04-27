Estrazioni Lotto SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 27 aprile 2026 | numeri vincenti e quote

Lunedì 27 aprile 2026, sono state effettuate le estrazioni serali di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto. I numeri vincenti, le vincite e le quote sono stati aggiornati in tempo reale e sono disponibili su Fanpage. La serata ha visto l’estrazione dei numeri di questi giochi, con risultati e premi assegnati ai giocatori che hanno indovinato le combinazioni vincenti.

Estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati in tempo reale su Fanpage.it. Il jackpot per la sestina vincente sale a 155,3 milioni di euro. Con l'estrazione di oggi si recupera quella di sabato 25 aprile.🔗 Leggi su Fanpage.it

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di Martedì 21 Aprile 2026

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