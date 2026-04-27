Lunedì 27 aprile 2026, alle ore 20, si sono svolte le estrazioni del Lotto e del 10eLotto. Sono stati annunciati i numeri vincenti relativi all’estrazione numero 67 del 2026, con la pubblicazione dei numeri estratti per entrambe le lotterie. Nessuna informazione aggiuntiva è stata comunicata riguardo ai numeri estratti o ai premi assegnati.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi lunedì 27 aprile 2026. Oggi, lunedì 27 aprile 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 67 del 2026 e del 10eLotto. TPI segue in diretta, in tempo reale, l’estrazione del Lotto e del 10eLotto in programma oggi, 27 aprile 2026, alle ore 20 in punto. Ecco i numeri vincenti dell’ultima estrazione del Lotto ruota per ruota: ESTRAZIONI DEL LOTTO – LOTTO – Estrazione numero 67 d el 27 aprile 2026 BARI . CAGLIARI. FIRENZE . GENOVA . MILANO. NAPOLI . PALERMO . ROMA . TORINO . VENEZIA . NAZIONALE. (I numeri vincenti del concorso del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato www.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 aprile 2026

Estrazione in diretta del Gioco del Lotto e del Simbolotto di sabato 21 Febbraio 2026

Notizie correlate

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 febbraio 2026Oggi, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del Lotto numero 34 del 2026 e del 10eLotto.

Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti estratti oggi 27 marzo 2026Estrazione Lotto e 10eLotto: i numeri vincenti di oggi venerdì 27 marzo 2026 Oggi, venerdì 27 marzo 2026, alle ore 20 va in scena l’estrazione del...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi, venerdì 17 aprile 2026: estrazione e numeri vincenti; Superenalotto e Lotto, i numeri vincenti delle estrazioni di oggi 17 aprile; Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 24 aprile 2026: tutti i numeri vincenti; Estrazione SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto del 24 aprile 2026: i numeri vincenti.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi lunedì 27 aprile 2026: numeri vincenti e quoteEstrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di lunedì 27 aprile 2026: i numeri vincenti di questa sera con risultati, vincite e quote aggiornati ... fanpage.it

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di lunedì 27 aprile 2026: tutti i numeri vincentiLe estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, lunedì 27 aprile 2026, sono in corso con i numeri vincenti dei concorsi serali. Si tratta di una estrazione posticipata rispetto a sabato 25 ... giornalelavoce.it

Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tra poco l'estrazione straordinaria - facebook.com facebook