In vista delle elezioni comunali che si terranno il 24 e 25 maggio in 13 Comuni del Vibonese, si registra la presenza di candidati che in passato sono stati coinvolti in procedimenti di scioglimento per mafia. Tra le liste in corsa ci sono figure che hanno avuto precedenti amministrativi e sono state sottoposte a provvedimenti giudiziari o amministrativi di questo tipo. Le consultazioni rappresentano un momento di scelta per le comunità locali, con diverse sfide politiche e giudiziarie in campo.

Si vota anche in 13 Comuni del Vibonese per le amministrative del 24 e 25 maggio prossimi. Su candidature e liste resta l’attenzione della Prefettura di Vibo Valentia e del prefetto Anna Aurora Colosimo, atteso che sono ben 6 i candidati a sindaco le cui amministrazioni, negli anni, sono state sciolte per infiltrazioni mafiose. Tre i candidati a sindaco a Tropea e ben due aspiranti nuovi primi cittadini sono stati sciolti per infiltrazioni mafiose: Giovanni Macrì nell’aprile 2024 (sullo stesso pende dinanzi al Tribunale di Vibo richiesta di incandidabilità avanzata dal Ministero dell’Interno) e Giuseppe Rodolico, sciolto nel 2016. A Briatico tra i candidati a sindaco figura Costantino Massara, sciolto nel 2003 per infiltrazioni mafiose, mentre a San Calogero è candidato Nicola Brosio, sciolto per gli stessi motivi nel 2013.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Elezioni comunali nel Vibonese, candidati sei sindaci in passato sciolti per mafia

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