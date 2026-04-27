A partire dal 28 aprile, presso Eataly Milano Smeraldo, si terrà un ciclo di tre cene dedicate alla cucina vegetale, guidate dallo chef Simone Salvini. L’evento si svolge nel contesto di un calendario di iniziative che si caratterizzano per il tema del colore. Le serate sono rivolte a un pubblico interessato a scoprire piatti vegetariani e vegani in un ambiente dedicato alla gastronomia sostenibile.

A Eataly Milano Smeraldo il calendario degli eventi si colora, letteralmente. Dal 28 aprile prende forma un ciclo di tre cene dedicate alla cucina vegetale, affidate a Simone Salvini, figura ormai consacrata nel panorama italiano del settore. L’idea è semplice, quasi didascalica: partire dal colore come chiave di lettura del cibo, prima ancora che dal gusto. Un approccio che gioca sull’impatto visivo, ma che prova anche a mettere ordine nel rapporto – spesso confuso – tra estetica e alimentazione consapevole. Il primo appuntamento è previsto per domani, 28 aprile, e sarà dedicato al verde, tonalità rassicurante che nel lessico gastronomico contemporaneo finisce spesso per coincidere con “salutare”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Eataly Smeraldo, un ciclo di cene vegetali partendo dal colore

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Lo chef Simone Salvini e la cucina vegetale #eataly #milano #igersmilano #cucina #eventi Leggi l'articolo qui https://www.milanoplatinum.com/eataly-milano-smeraldo-e-i-colori-della-cucina-vegetale-un-ciclo-di-cene-con-simone-salvini.html @simonesalvin - facebook.com facebook