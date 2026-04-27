Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

Domenica 3 maggio 2026, nella giornata denominata Metropolitana, i cittadini della Città Metropolitana di Firenze potranno entrare gratuitamente nei Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi. Sono previste diverse visite guidate e attività aperte al pubblico, tutte gratuite. L'iniziativa coinvolge vari spazi culturali della città, offrendo l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti nei principali musei locali.

Nella giornata del 3 maggio 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Portale - Musei, gli appuntamenti del fine settimana a Bologna e in città metropolitana; Firenze, la Domenica Metropolitana di maggio: musei gratuiti e attività per i residenti; Giro d'Italia 2026: il territorio metropolitano protagonista domenica 17 maggio; Weekend a Milano: dal 24 al 26 aprile. Firenze, la Domenica Metropolitana di maggio: musei gratuiti e attività per i residentiIl 3 maggio 2026 torna la Domenica Metropolitana, giornata nella quale tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini ... 055firenze.it Domenica metropolitana il 3 maggio, musei gratis ecco per chiIl 3 maggio torna la Domenica Metropolitana: ingresso gratuito per tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze nei Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi, con visite e attività a cura di ... nove.firenze.it CONCERTO GIOVANE ORCHESTRA METROPOLITANA domenica 26 aprile 2026 – ore 18.00 Teatro Toniolo, Mestre (VE) Orchestra: Giovane Orchestra Metropolitana Direttore: Pierluigi Piran Musiche da: La Bella e la Bestia, Aladdin, Hercules, Gli Aristo - facebook.com facebook Firenze, il 12 aprile torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei x.com