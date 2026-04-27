Domenica Metropolitana | gli appuntamenti gratuiti nei musei fiorentini

Da firenzetoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 3 maggio 2026, nella giornata denominata Metropolitana, i cittadini della Città Metropolitana di Firenze potranno entrare gratuitamente nei Musei Civici e a Palazzo Medici Riccardi. Sono previste diverse visite guidate e attività aperte al pubblico, tutte gratuite. L'iniziativa coinvolge vari spazi culturali della città, offrendo l’opportunità di scoprire le collezioni e le esposizioni presenti nei principali musei locali.

Nella giornata del 3 maggio 2026, Domenica Metropolitana, tutti i residenti della Città Metropolitana di Firenze avranno la possibilità di visitare gratuitamente i Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi, nonché di prendere parte alle numerose visite e attività in programma, sviluppate.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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