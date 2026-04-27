Docentiit | il punto di riferimento per chi vuole insegnare e trovare supplenze

Docenti.it si presenta come un punto di riferimento per chi cerca di insegnare e di ottenere supplenze. In Italia, ci sono più di 900.000 insegnanti precari che cercano di stabilizzarsi nel settore. L’ingresso nel mondo della scuola, quindi, può risultare complicato e spesso incerto per molti di loro.

Con oltre 900.000 docenti precari in Italia alla ricerca di stabilità, l’ingresso nel mondo dell’insegnamento può sembrare un percorso complesso e incerto. Graduatorie intricate, normative in continuo aggiornamento e procedure burocratiche spesso scoraggiano anche i candidati più motivati. Dal 2016, Docenti.it si propone come la soluzione per affrontare queste sfide. La piattaforma ha già supportato. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Interpelli scuola: l’elenco degli avvisi aggiornato ad aprile 2026; Reclutamento docenti, tutte le novità: Gli elenchi regionali non sono un doppio canale. Il Punto di Antonio Antonazzo; INDIRE neoassunti 2026: che ruolo svolge il tutor?; A Palermo una delegazione tedesca di dirigenti scolastici per la formazione docenti. Assunzione docenti 2026: calendario delle procedure. Elenchi regionali, conferma sostegno, supplenze. Il Punto di Chiara CozzettoNel corso di una diretta Question Time sul canale YouTube di Orizzonte Scuola, condotta da Andrea Carlino, Chiara Cozzetto (segretaria nazionale Anief) ha ricostruito il calendario delle principali ta ... orizzontescuola.it Docente aggredita da studente: 27 giorni di prognosi, ma subisce un procedimento disciplinare. Ecco perché. Il Punto dell’Avvocato De MartinoIl tema dei procedimenti disciplinari a carico dei docenti è spesso percepito come legato a comportamenti scorretti, ma in realtà può riguardare situazioni molto più complesse, persino paradossali. orizzontescuola.it , In caso di , docenti e personale ATA non sono obbligati a comunicare in anticipo se aderiranno oppure no. La comunicazione preventiva re - facebook.com facebook Docenti perdenti posto 2026: in questi giorni le scuole stanno rielaborando le graduatorie interne di istituto a seguito degli eventuali reclami presentati dagli insegnanti. Successivamente si procederà con la pubblicazione degli elenchi graduati ufficia… x.com