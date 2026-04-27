La fine di aprile rappresenta una data chiave nel calendario fiscale italiano, con scadenze che coinvolgono una vasta gamma di contribuenti tra cui lavoratori dipendenti, professionisti e aziende. Entro il 30 del mese, si devono affrontare diverse obbligazioni, tra cui la possibilità di regolarizzare debiti passati e versamenti legati all’IVA. Questo periodo segna un momento di attenzione particolare per la gestione dei rapporti con il Fisco.

L a fine di aprile è un momento dell’anno importante per il calendario fiscale. Entro il 30 del mese, infatti, ci sono diversi appuntamenti in scadenza che coinvolgono una platea vasta di contribuenti, dai lavoratori dipendenti ai liberi professionisti, fino alle imprese. Gestire correttamente questi passaggi, significa non solo evitare sanzioni per ritardi, ma anche cogliere opportunità di risparmio che non si ripresenteranno nei mesi successivi. Donne imprenditrici: la situazione in Italia secondo i dati Istat X Leggi anche › Figli a carico e sostegni al reddito: tutti i pagamenti Inps di marzo Scadenze fiscali: rottamazione quinquies per chiudere i debiti.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalle opportunità di sanare i debiti passati all'Iva, la fine del mese segna un momento di passaggio fondamentale per mettere in ordine i conti con il Fisco

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