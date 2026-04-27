Corso di Dattilografia online riconosciuto proposto da Universal Kinesiology | come ottenere punteggio ATA

È disponibile un corso di dattilografia online riconosciuto, promosso dall'ente Universal Kinesiology, con l'obiettivo di aiutare il personale ATA e i candidati a migliorare il punteggio nelle graduatorie. Questo percorso formativo si rivolge a chi desidera acquisire o perfezionare le competenze digitali, un aspetto sempre più richiesto nel settore scolastico italiano. La partecipazione permette di ottenere un attestato che può essere inserito nella documentazione di candidatura.

Un’opportunità concreta per il personale ATA e gli aspiranti candidati Nel contesto attuale della scuola italiana, le competenze digitali rappresentano un requisito sempre più importante, soprattutto per chi intende inserirsi o migliorare la propria posizione nelle graduatorie ATA. Tra i titoli valutabili, il corso di dattilografia è uno dei più richiesti, in quanto consente di. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Panoramica sull’argomento

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