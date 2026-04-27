Champions League in TV | programma orari e dove vederla

La Champions League 20252026 entra nel vivo delle semifinali, con le partite che si disputano in diverse fasce orarie. La competizione, trasmessa in Italia attraverso vari canali televisivi, vede coinvolte squadre provenienti da diverse nazioni europee. Tra le partecipanti, non figura più nessuna squadra italiana, segnando un cambio rispetto alle stagioni precedenti. La programmazione delle partite e i dettagli per seguire gli incontri sono disponibili sui principali mezzi di diffusione televisiva.

Calciomercato Inter, la Roma fissa il prezzo per Koné: servono 45 milioni. Ecco la strategia nerazzurra Zaragoza Roma, niente riscatto e ritorno al Bayern Monaco: i giallorossi hanno deciso! Infortunio Modric: frattura dello zigomo sinistro per il croato. Le condizioni dopo Milan Juve e i tempi di recupero Dino Tommasi nuovo designatore ad interim per Serie A e B al posto di Rocchi. La decisione Caso arbitri, tra gli indagati non ci sono tesserati di club di Serie A! Ultimissimi sviluppi sulla vicenda De Meo (ex arbitro) fa una confessione shock: «Gesti dalle vetrate una consuetudine, tutti sapevano e vivevano con malumore. Così si falsava un campionato» Inchiesta arbitri: 5 indagati ma le persone iscritte sarebbero di più.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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«Mi è sempre piaciuto quando per le strade di Napoli mi chiamavano Kvaradona». Nostalgia, nostalgia canaglia cantava qualcuno. Eccolo Khvicha Kvaratskhelia che, alla vigilia della semifinale di Champions League tra il suo Psg e il Bayern, ripensa ai suoi - facebook.com facebook

E' l'olandese Danny Makkelie l'arbitro designato dall'Uefa per Atletico Madrid-Arsenal, l'andata della semifinale di Champions League in programma mercoledì al Wanda Metropolitano. #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com