Catania shock allo Stabile | la Presidente si dimette per dovere

La presidente del Teatro Stabile di Catania si è dimessa improvvisamente, annunciando di voler lasciare il suo incarico senza attendere ulteriori decisioni. La sua decisione è stata comunicata attraverso un comunicato ufficiale, senza fornire dettagli aggiuntivi sui motivi. La notizia ha suscitato sorpresa tra i membri dell’ente culturale, che ora devono affrontare la gestione della fase di transizione.

? Cosa sapere Rita Gari Cinquegrana rassegna le dimissioni immediate dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania.. La vacanza della carica impatta sulla governance tra Regione siciliana e Comune di Catania.. Rita Gari Cinquegrana rassegna le dimissioni dalla presidenza del Teatro Stabile di Catania con effetto immediato, inviando una comunicazione formale al presidente della Regione siciliana, all’assessore regionale al turismo e allo spettacolo, al sindaco della città e della città metropolitana, oltre ai membri del consiglio di amministrazione. Il passo decisivo è stato compiuto attraverso una lettera in cui la presidente ha espresso la propria assoluta indisponibilità a proseguire il gravoso incarico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Catania, shock allo Stabile: la Presidente si dimette per dovere Notizie correlate Rita Gari Cinquegrana si dimette dalla presidenza del Teatro StabileLa presidente del Teatro Stabile di Catania, Rita Gari Cinquegrana, ha comunicato le proprie dimissioni al presidente della Regione siciliana,... Teatro Solidale, lo Stabile di Catania negli istituti penitenziari di Catania Bicocca con "La Poltrona Rossa"Nell’ambito di Teatro Solidale, progetto internazionale promosso dal prestigioso Théâtre de la Ville di Parigi, il Teatro Stabile di Catania ha...