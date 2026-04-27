Cagliari-Atalanta le formazioni ufficiali | Scamacca torna titolare c’è Pasalic

Alle 18:30 all’Unipol Domus si svolge la partita tra Cagliari e Atalanta, con le formazioni ufficiali confermate. Nella formazione di casa, ci sono quattro variazioni rispetto alla sfida precedente contro la Lazio, mentre tra i bergamaschi, Scamacca torna a disposizione come titolare e Pasalic figura tra i titolari. La partita si presenta con diverse novità rispetto alle formazioni scelte in precedenza.

Quattro cambi per Raffaele Palladino rispetto ad Atalanta-Lazio, come si evince dalle formazioni ufficiali della trasferta di Cagliari (calcio d’inizio alle 18:30 all’Unipol Domus). In difesa non ci sono novità, con Scalvini, Djimsiti e Kolasinac solidi nelle rispettive posizioni. Sugli esterni Zappacosta trasloca sulla sinistra, mentre Bellanova ha un’altra occasione sulla fascia destra. Per un Isak Hien al rientro praticamente dopo un mese di stop a causa di una lesione al bicipite femorale, c’è un Lorenzo Bernasconi costretto allo stop per una lesione al legamento collaterale del ginocchio. A centrocampo torna dal primo minuto Pasalic, subentrato con gol nell’ultima sfida: gli fa spazio Ederson.🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pasalic e Zalewski in attacco con ScamaccaPalladino conferma Djimsiti al centro del reparto per bloccare Guirassy, con Kossounou sempre titolare in Champions alla sua destra. Borussia Dortmund-Atalanta, le formazioni ufficiali: Pasalic e Zalewski in attacco con Scamacca. Si comincia alle 21.15Palladino conferma Djimsiti al centro del reparto per bloccare Guirassy, con Kossounou sempre titolare in Champions alla sua destra. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Cagliari-Atalanta, le probabili formazioni della partita di Serie A; Cagliari-Atalanta: probabili formazioni e statistiche; Probabile Formazione - 34° Giornata; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv: probabili formazioni. Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficiali della partita di Serie ANel match del lunedì alle 18.30, il Cagliari ospita l'Atalanta all'Unipol Domus. Pisacane lascia Palestra in panchina e lancia Mendy dal 1', mentre Palladino sceglie Zappacosta al posto di Bernasconi ... sport.sky.it Cagliari-Atalanta, le formazioni ufficialiSono state diramate le formazioni ufficiali di Cagliari-Atalanta, quintultima giornata di Serie A Enlive: tra poco in ... calcioatalanta.it Check the #Cagliari vs. #Atalanta line-ups and team news on the Serie A LIVEBLOG #CagliariAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com Le formazioni di Cagliari-Atalanta, undici rossoblù pieno di sorprese - facebook.com facebook