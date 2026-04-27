Brescia | presentazione del libro di Maruska Albertazzi Qualcosa di lilla

Il libro da cui è tratta la serie RaiPlay "Qualcosa di lilla". Nicole vorrebbe che i suoi genitori non si fossero mai separati. Luce vorrebbe una famiglia meno impeccabile. Nicole si sente grassa, sgraziata e fuori posto. Luce è la più ammirata della scuola. La classe del liceo che frequentano è.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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Qualcosa di Lilla è una storia vera? Il film Rai 1 e le differenze con il libro di Maruska AlbertazziVa in onda giovedì 2 aprile in prima serata su Rai 1 Qualcosa di Lilla, il film tv diretto da Isabella Leoni e scritto da Maruska Albertazzi, autrice dell’omonimo romanzo. Al centro c’è la bulimia ... donnamoderna.com