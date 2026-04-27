Benessere intimo nelle scuole Bayer inizia gli incontri da Napoli

A Napoli è partito il progetto No Taboos School Edition, un’iniziativa dedicata alla promozione di una cultura più consapevole riguardo al benessere intimo nelle scuole. L’obiettivo è offrire informazioni e dialoghi aperti su questo tema, coinvolgendo studenti e insegnanti. La prima tappa si inserisce in un percorso che prevede incontri in diverse città italiane, con il fine di affrontare l’argomento in modo diretto e senza tabù.

Parte da Napoli il progetto No Taboos School Edition, il progetto per la diffusione di una cultura consapevole del benessere intimo. Promosso da Bayer Italia già lo scorso anno, oggi approda nelle scuole. L'iniziativa rappresenta un nuovo capitolo di Vaginaverso, l'ecosistema educativo promosso.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Napoli, seminario ANCI e incontri nelle scuole per la sicurezza stradaleSanità, Giuliano (UGL): “Al Sud una voragine di medici, qualità dell’assistenza non può dipendere dal luogo in cui si vive” Beni confiscati alla... Sicurezza in discoteca: incontri nelle scuole per sensibilizzare gli studentiUn importante progetto rivolto agli studenti genovesi ha preso il via nei giorni scorsi grazie all'impegno del sindacato delle discoteche Silb, per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Bayer Italia dà il via alla campagna educazionale sul benessere intimo femminile nelle scuole superiori; Saugella al fianco di A.Gi.Far. Torino per promuovere educazione e benessere intimo a scuola; Nasce la scuola di alta formazione per l'innovazione e l'eccellenza nel turismo del benessere; TEAM LEWIS presenta l’Energy Index: la comunicazione come acceleratore della transizione energetica. Benessere Intimo a scuola: parlarne senza tabùIn 14 istituti superiori italiani prende il via un progetto educativo per dialogare con ragazze e ragazzi sul benessere intimo e sulla consapevolezza di sè ... napolitoday.it Saugella al fianco di A.Gi.Far. Torino per promuovere educazione e benessere intimo a scuolaSaugella conferma l'impegno per il benessere intimo femminile sostenendo con A.Gi.Far. Torino, un'iniziativa di sensibilizzazione nelle scuole. distribuzionemoderna.info Ritrova il tuo benessere intimo con i prodotti formulati dalla nostra Comunità Scientifica. Vieni in Farmacia per individuare le risposte perfette per te con il nostro consiglio! #FarmacistiPreparatori #BenessereIntimo - facebook.com facebook > #BenessereIntimo #BenessereVieUrinarie #CistiteRimedi #PrevenzioneCistite #ProtocolloCistiset x.com