Oggi è andata in onda l’ultima puntata della soap opera americana Beautiful, trasmessa nel primo pomeriggio su Canale 5. La puntata è stata seguita da molti telespettatori, che ora possono guardarla anche in streaming. È possibile trovare la replica dell’episodio su diverse piattaforme online, offrendo così la possibilità di rivedere le scene in qualsiasi momento. La serie, in onda da più di 25 anni, continua a mantenere un seguito fedele.

Oggi è andata in onda una nuova puntata della soap opera americana Beautiful, che con i suoi episodi allieta da oltre 25 anni il pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio. Ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Beautiful in streaming del 21 Gennaio, in modo da poter rivivere le nuove trame pensate dalla coppia composta da Bradley Bell insieme a Michael Minnins, che tanto successo stanno riscuotendo nel nostro Paese (e non solo). Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Beautiful del 27 Aprile. La replica dell’ultima puntata di Beautiful è possibile vederla in TV e in streaming on demand.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Beautiful, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata in streaming

#116 (Video) Seeing The Beatles!! -- Fans & DJ legend Johnny Holliday recall the Beatles in concert.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: Beautiful, le trame della settimana dal 27 aprile al 3 maggio; Beautiful: anticipazioni da domenica 19 a sabato 25 aprile! Hollis muore a Il Giardino!; Beautiful, le anticipazioni: il soccorso di mamma Brooke; Da Pretty Little Liars al suo brand di beauty: ecco cosa fa oggi Hanna Marin.

Beautiful Anticipazioni Americane: Ritorni e telefonate inaspettati fanno tremare le trame della Soap, ecco comeLe puntate americane di Beautiful stanno per essere travolte da novità inaspettate. Un ritorno e una telefonata inquietante potrebbero cambiare la sorte di molti dei protagonisti della Soap, con verit ... msn.com

«Steffy ha sempre voluto un mondo senza Logan. » Nella puntata di Beautiful del 28 aprile 2026, le tensioni sono alle stelle. Ridge vuole rilanciare la Brooke’s Bedroom e insiste perché Brooke torni a essere la testimonial della linea di lingerie. Brooke, però, è - facebook.com facebook