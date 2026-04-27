Bari sotto – sopra con apertura straordinaria di s Martino Segreti sotterranei della città vecchia

Sabato 02 maggio – ore 16.45Bari Sotto – Sopra con apertura straordinaria di S. Martino“Segreti sotterranei della città vecchia”Un percorso affascinante tra luci e profondità, alla scoperta della Bari che vive sopra e sotto i nostri passi.Inizieremo dal succorpo della Cattedrale di San Sabino, un.🔗 Leggi su Baritoday.it

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Bari, acque invisibili sotto gelsi e altre specie di alberi. Al San Paolo le oasi che possono far calare la temperatura di 4 gradi; Il Lupo punta il verde della griglia playoff, Bari sprofondo rosso; Sayf si affida a Fabrizio Romano per svelare gli ospiti del disco; Italia sotto il sole, caldo in salita ma arrivano le nubi: le previsioni meteo.

Bari, i retroscena: Caserta ha diretto l'allenamento, poi l'esonero. L'incontro con Magalini e l'asse con Roma, la decisione in tre giorniUna tre giorni surreale. Culminata con l'unico finale possibile, a un certo punto. Le strade di Fabio Caserta e del Bari si dividono. Un comunicato che annuncia la separazione, arrivato nel pomeriggio ... quotidianodipuglia.it

Bari, ufficiale la panchina a Vivarini: i dettagli dell'accordo con il tecnicoIl club pugliese, infatti, ha annunciato in un comunicato l'accordo con il tecnico Vincenzo Vivarini che assumerà l'incarico di responsabile tecnico della prima squadra fino a giugno '26. Sarà ... corrieredellosport.it

Termina in parità l’incontro di serie D1 contro l’Angiulli Bari. Sotto 1-2 nei singolari (vittoria di Pedone D. e sconfitte di Lobasso e Roselli) Portano a casa il punto del pareggio Pappalettera e Pedone con una grande prestazione in doppio. Prossimo appuntame - facebook.com facebook