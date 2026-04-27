Barbara d’Urso ha risposto a MediaSet, negando di essere ferma da anni e precisando che lavora ancora con Rai 1. La conduttrice ha commentato le ricostruzioni apparse sui media, definendole non corrette e diffuse da fonti vicine a Mediaset. La sua dichiarazione arriva dopo recenti speculazioni sulla sua attività televisiva.

Barbara d’Urso è scatenata e non ci sta a leggere le ricostruzioni non corrette e diffuse da fonti vicine a Mediaset ai maggiori giornali e portali. Abbiamo infatti letto che la popolare conduttrice, secondo le notizie fatte filtrare a molti giornalisti che le hanno subito riportate con enfasi, era ferma da anni quando nel 2003 Pier Silvio Berlusconi la chiamò a condurre il Grande Fratello, il reality di Canale 5 che all’epoca era uno dei maggiori successi della tv. Lei non ci sta e ribatte. “Mi dicono sia stato dichiarato che nel 2003 mi sarebbe stata «affidata la conduzione del GF offrendomi di tornare in onda in un momento in cui ero ferma da anni».🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - BARBARA D’URSO RISPONDE A MEDIASET: “IO FERMA DA ANNI? LE SERIE DI RAI1…”

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Sono stato appena aggredito da Barbara Cavicchioli, l’accumulatrice di cani che li fa morire, già condannata. Mi ha colpito con un bastone di ferro davanti casa sua e ha lanciato delle pietre contro il mio operatore. Adesso minaccia di sparare con una pistola. - facebook.com facebook

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