La semifinale di Champions League tra Atletico Madrid e Arsenal si svolgerà il 29 aprile 2026 alle ore 21:00. Le due squadre si affrontano in un match che potrebbe portare una delle due in finale. Sono state annunciate le formazioni ufficiali e le quote dei bookmaker, con i pronostici che vedono favoriti i padroni di casa, determinati a raggiungere l’obiettivo. La partita si terrà allo stadio dell’Atletico Madrid.

La seconda semifinale di Champions League metterà di fronte l’Atletico Madrid e l’Arsenal, due squadre che non hanno mai trionfato in questa competizione: i Gunners si stanno dividendo tra la corsa europea e la voglia enorme di tornare a vincere il titolo in patria, mentre i Colchoneros, dopo aver perso la finale di Copa del. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Atletico Madrid-Arsenal (Champions League, 29-04-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Colchoneros sognano la finale

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