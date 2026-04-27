Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | scopri tutte le date di pagamento

Dal primo gennaio 2024 è in vigore l'Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e rispettano determinati requisiti. Per il mese di aprile 2026 sono state comunicate le date di pagamento, che riguardano le famiglie che ne hanno fatto richiesta. Questa misura prosegue nel tempo, con pagamenti programmati che si estendono fino ad aprile 2026.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: scopri tutte le date di pagamento NOVITÀ ASSEGNO DI INCLUSIONE CAMBIA ad APRILE Calendario e DATE PAGAMENTI Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Scadenze pagamenti dal 20 al 24 Aprile (Inps); Pagamento ADI Aprile 2026 - Stando a quanto comunicato da INPS le Ricariche dovrebbero partire dal Giorno 27 Aprile; Attivati i voucher sportivi per minori e giovani adulti in difficoltà; Pagamento assegno di inclusione aprile 2026: le date di accredito. Pagamento Assegno di Inclusione ad aprile 2026, date di accredito Inps e ultime novitàL’assegno di inclusione è stato erogato a partire da mercoledì 15 aprile 2026 a coloro che, dopo l’esito positivo dell’istruttoria a marzo, dovevano ... fanpage.it Assegno di inclusione, le date dei pagamenti di aprile e maggioNovità e date ufficiali per l'Assegno di inclusione: i pagamenti di aprile slittano al 28. Ecco il calendario completo per il mese di maggio 2026 ... quotidianodiragusa.it CLICCA QUI https://tuttolavoro24.it/2026/04/26/assegno-di-inclusione-pagamenti-rinviati-al-28-aprile-ecco-cosa-sta-succedendo/ - facebook.com facebook