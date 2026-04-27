Abbiamo visto su Netflix Andrai all’inferno, la serie giapponese ispirata alla vita di Kazuko Hosoki, una delle figure più famose e controverse della cultura pop nipponica. Il racconto parte da una domanda semplice: come ha fatto una donna cresciuta nel Giappone del dopoguerra a trasformarsi in una veggente capace di dominare televisione, editoria e immaginario collettivo? La serie non cerca una risposta facile e, soprattutto, non prova a rendere Hosoki più innocente di quanto sia; al contrario la osserva mentre costruisce il proprio potere negli anni, senza voler nascondere le zone più ambigue del suo percorso verso la fama. Una vita raccontata come un’indagine.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Andrai all’inferno, la serie Netflix sulla veggente più controversa del Giappone

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Panoramica sull’argomento

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OVUNQUE ANDRAI AL TUO FIANCO MI TROVERAI! NEI GIORNI DI GLORIA MA SOPRATTUTTO IN QUELLI DURI SARÒ SEMPRE AL TUO FIANCO, A DIFENDERTI, AD AMARTI… NON TI LASCERÒ SOLA MAI…MAI! P1902 #SEMPREFORZAPUTEOLA - facebook.com facebook