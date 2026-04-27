Gli Alpini della Sezione ANA di Asti hanno organizzato una serie di iniziative tra il 24 e il 25 aprile per commemorare l’81° anniversario della Liberazione. La manifestazione prevede cerimonie e momenti di ricordo dedicati alla memoria di chi ha combattuto e contribuito alla fine del nazifascismo. L’evento coinvolge la comunità locale e si svolge in diverse location della città.

? Cosa sapere Gli Alpini della Sezione ANA di Asti celebrano l'81° della Liberazione tra il 24 e 25 aprile.. Le iniziative a Soglio, Cinaglio e Variglie finanziano restauri e sostegno sociale nel territorio.. Le celebrazioni per l’81° anniversario della Liberazione hanno coinvolto i Gruppi Alpini della Sezione ANA di Asti in un programma che ha unito memoria storica, solidarietà locale e nuove infrastrutture comunitarie tra il 24 e il 25 aprile 2026. Il fine settimana dedicato alla memoria ha una mobilitazione capillare nei centri dell’area astigiana, con la partecipazione attiva delle amministrazioni locali e delle sedi dell’ANPI. Le attività si sono concentrate su tre poli principali: Soglio, Cinaglio e Variglie, delineando un quadro di commemorazione che spazia dal ricordo dei caduti al sostegno concreto delle famiglie del territorio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Alpini ad Asti: memoria e solidarietà per l’81° della Liberazione

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