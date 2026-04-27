Almanacco | Lunedì 28 aprile | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Il 28 aprile, giorno che segna il 118º nel calendario gregoriano e il 119º negli anni bisestili, si ricorda come data di molteplici eventi. Oggi, sono stati annotati compleanni di figure storiche e il ricordo di un santo. L’almanacco fornisce anche un proverbio del giorno, mentre si avvicina la fine dell’anno con 247 giorni ancora da trascorrere.

Il 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano (il 119º negli anni bisestili). Mancano 247 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Luigi Maria Grignion de Montfort, sacerdote. Proverbio di Aprile La neve di gennaio diventa sale, e quella d'aprile farina ISCRIVITI AL.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Notizie correlate

Almanacco | Lunedì 6 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoIl gruppo svedese ABBA vince lo Eurovision Song Contest 1974 con il singolo Waterloo: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno Lunedì 6...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: 28 Aprile: oroscopo segno per segno e almanacco; Almanacco 27 aprile | Accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Lunedì 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Venerdì 24 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno.

28 Aprile: oroscopo segno per segno e almanaccoIl 28 aprile è il 118º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è vivace e comunicativo, con una forte capacità di far sorridere e coinvolgere gli altri. Santo del giorno: San Panfilo Proverb ... veronasera.it

Almanacco | Lunedì 27 aprile: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giornoAndrew Cunanan uccide Jeffrey Trail; sarà il primo di cinque delitti fra cui, nel luglio successivo, quello in cui assassinò lo stilista Gianni Versace: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del ... modenatoday.it

LabTv. . #BuongiornoLab. L'almanacco e l'oroscopo del 27 Aprile - facebook.com facebook