almanacco del 27 04 2026

Oggi è martedì 31 marzo 2026. In questa giornata, vengono ricordati eventi storici e ricorrenze, come ogni giorno, attraverso l'almanacco. Sono segnate date e fatti importanti, senza commenti o analisi, offrendo una panoramica dei principali avvenimenti accaduti in questa data nel passato. L'almanacco si propone di fornire informazioni semplici e precise, senza interpretazioni o approfondimenti.

almanacco del giorno ed è martedì 31 marzo Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Nino diacono e Martire nome di origine ebraica significa figlio della mano destra ovvero il prediletto auguri a cuore a tutti Beniamino le beniamine che ci ascoltano e andiamo a fare un salto indietro nel tempo a tre date che hanno cambiato il mondo 1889 a Parigi viene inaugurata la Torre Eiffel all'epoca molti intellettuali da definire un mostro di ferro ma oggi è il discorso della Francia e del mondo intero nel 1997 il mondo della musica saluta per l'ultima volta Edgar Guerrero il padre della musica tzigana neanche un giorno.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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L'Almanacco del 27 aprile 2026

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