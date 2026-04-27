Ai confini del mondo | Isole Falkland e Georgia del sud

Venerdì 8 maggio 2026 alle 21, il Teatro Excelsior di Mortise in Via Madonna della Salute 7 ospiterà un evento con Massimo Pittarello, che condividerà foto, filmati e dettagli sul suo viaggio in Sud America. L’appuntamento si focalizza sulle isole Falkland e Georgia del Sud, due territori situati ai confini del mondo. Durante la serata saranno illustrate impressioni e curiosità legate a questa avventura.

Venerdì 8 maggio 2026 alle ore 21 il Teatro Excelsior di Mortise in Via Madonna della Salute 7, Massimo Pittarello presenta foto, filmati, impressioni e curiosità del suo straordinario viaggio in Sud America. «Nell'ultimo secolo, la conoscenza di questa terra ibernata è cresciuta esponenzialmente.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Inside South Georgia: Governing the Edge of the World Notizie correlate Stasera in tv venerdì 6 febbraio: Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondoEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv venerdì 6 febbraio. Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo: tutto quello che c’è da sapere sul filmQuesta sera, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, film del 2007 diretto da Gore... Aggiornamenti e dibattiti Londra, 'la sovranità sulle Falkland è nostra'La sovranità sulle isole Falkland resta al Regno Unito e l'autodeterminazione è cruciale. Così un portavoce di Downing Street, interpellato sulle indiscrezioni diffuse da Reuters, secondo le qua ... ansa.it Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, Italia 1/ Trama e cast del terzo capitolo, in onda oggi 6 febbraioPirati dei Caraibi - Ai confini del mondo è il terzo capitolo della saga capitanata da Johnny Depp con Keira Knightley e Orlando Bloom Pirati dei Caraibi – Ai confini del mondo, film su Italia 1 ... ilsussidiario.net