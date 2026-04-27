A Shanghai un cast italo-cinese per celebrare i cento anni della Turandot

A Shanghai, un cast italo-cinese si è esibito per festeggiare il centenario della prima rappresentazione di Turandot. L’evento si è svolto in un teatro della città, con artisti provenienti dall’Italia e dalla Cina, e ha visto la partecipazione di musicisti, cantanti e registi di entrambe le nazionalità. La serata ha incluso esecuzioni di brani, scene e performance ispirate all’opera, che ha debuttato cento anni fa.

SHANGHAI (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Per celebrare il 100esimo anniversario della prima di Turandot, capolavoro senza tempo di Puccini, la Shanghai Opera House ha invitato diversi rinomati artisti italiani a partecipare alla messa in scena di tre rappresentazioni della produzione di Shanghai, a partire dal 24 aprile. “Turandot funge da legame per lo scambio culturale tra Cina e Italia. Ci auguriamo che la splendida melodia di ‘Fior di gelsominò e la storia d'amore della principessa Turandot rendano più profondo e più dolce il legame tra i nostri due Paesi”, ha affermato Shi Yijie, presidente della Shanghai Opera House. La produzione di Turandot del 2018 della Shanghai Opera House aveva invitato Renato Palumbo e Roberto Andò, entrambi provenienti dalla patria di Puccini, rispettivamente come direttore e regista.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Shanghai un cast italo-cinese per celebrare i cento anni della Turandot Notizie correlate Leggi anche: Caccia al tesoro musicale per celebrare il centenario della prima rappresentazione della 'Turandot' Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO; Il Diavolo veste Prada 2, tutti i look più belli delle star sui red carpet; Il Diavolo veste Prada 2, Streep e Hathaway arrivano a Londra; Il diavolo veste Prada 2 e il tour globale prima dell'uscita, parla Meryl Streep: Finirò in barella. Shanghai riporta in scena Turandot per il centenario, direttore italiano loda la Cina eternaSHANGHAI (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) - Per celebrare il 100esimo anniversario della prima di Turandot, capolavoro senza tempo di Puccini, la Shanghai Opera H ... italpress.com TORINO - SHANGHAI (senza aereo) Arrivati dalla Russia, dopo un pranzo luculliano e la enorme delusione del palazzo di Kagan, viriamo verso Samarcanda. Subiamo un forte shock, dalla terza classe del treno tagiko alla prima classe del treno uzbeko Afrosi - facebook.com facebook Prima della partenza ho potuto visitare la Biblioteca Zikawei di #Shanghai, luogo simbolo dell’incontro tra culture. Ho reso omaggio al contributo dei #gesuiti italiani alla conoscenza e al dialogo con la Cina. Da Matteo Ricci ad Angelo Zottoli, il loro lavoro ha c x.com