Se si cercano idee semplici e rapide per i pasti di oggi, ci sono tre ricette facili da realizzare. Si tratta di piatti adatti a diversi momenti della giornata, dalla pausa pranza alla cena con la famiglia. Tutti prevedono l’uso di ingredienti freschi e di qualità, permettendo di portare in tavola piatti gustosi senza troppo tempo in cucina. Le ricette sono pensate per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto.

Dalla pausa pranzo alla cena in famiglia: tre piatti pratici da preparare con ingredienti freschi e di qualità. Cucinare bene, ogni giorno, è più semplice di quanto pensi Non serve essere chef per portare in tavola qualcosa di buono. A volte bastano pochi ingredienti, un pizzico di fantasia e la scelta giusta alla base: prodotti freschi, di qualità e facilmente reperibili. Ecco tre idee perfette per oggi, pensate per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto. Pasta cremosa con formaggi e pepe. Un grande classico rivisitato in chiave veloce. Ingredienti pasta corta. mix di formaggi (anche avanzati). pepe nero. olio extravergine. Preparazione Cuoci la pasta e, a parte, sciogli i formaggi con un filo d’olio e un mestolo di acqua di cottura.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - 3 ricette facili e veloci per oggi: gusto, semplicità e idee perfette per ogni momento

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