? LIVE! Cagliari-Atalanta 2-2 tutti gli aggiornamenti in diretta

Nel match tra Cagliari e Atalanta, terminato con un punteggio di 2-2, i marcatori sono stati Mendy, autore delle prime due reti al 1° e all’8°, e Scamacca, che ha siglato le altre due reti al 40° e al 45°. La formazione del Cagliari è schierata con un 4-3-1-2, con Caprile in porta e Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez e Obert in difesa. A centrocampo, Folorunsho, Deiola e Adopo, con Gaetano e Mendy, Esposito in attacco.

Cagliari-Atalanta 2-2. Marcatori: 1? e 8? Mendy, 40? e 45? Scamacca Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Folorunsho, Deiola, Adopo; Gaetano; Mendy, Esposito. A disp. Ciocci, Sherri, Palestra, Zappa, Dossena, Raterink, Albarracin, Liteta, Sulemana, Trepy, Belotti, Borrelli, Kilicsoy. All. Pisacane Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Pasalic, Zappacosta; De Ketelaere, Scamacca, Raspadori. A disp. Ciocci, Sherri, Palestra, Zappa, Dossena, Raterink, Albarracin, Liteta, Sulemana, Trepy, Belotti, Borrelli, Kilicsoy. All. Palladino Arbitro: Sacchi Ammoniti: – Espulsi: – Note: recupero tempo pt 6? Gli aggiornamenti in diretta.🔗 Leggi su Bergamonews.it LIVE: Atalanta - CagliariSerie A - 15ª giornataSimulazione streaming partita completa (PES 2021) Notizie correlate ? LIVE! Cagliari-Atalanta 2-0, tutti gli aggiornamenti in direttaCagliari-Atalanta 2-0 Marcatori: 1? e 8? Mendy Cagliari (4-3-1-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Juan Rodriguez, Obert; Folorunsho, Deiola, Adopo;... ? LIVE! Atalanta-Udinese 0-1, tutti gli aggiornamenti in direttaAtalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Kolasinac; Bellanova, Musah (46' De Roon), Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Kamaldeen; Scamacca. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Cagliari-Atalanta: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Dove vedere Cagliari-Atalanta in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Serie A, le probabili formazioni di Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese; Cagliari-Atalanta, dove vederla in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Cagliari Atalanta 2-2 LIVE: intervallo all’Unipol Domus. Doppiette per Mendy e ScamaccaCagliari Atalanta: i rossoblù di Fabio Pisacane scendono in campo per la 34a giornata del campionato di Serie A 2025-2026. Segui il match con noi! cagliarinews24.com DIRETTA | Cagliari Atalanta (risultato 2-2) video streaming tv: doppietta Scamacca! (Serie A, 27 aprile 2026)Presentazione della diretta Cagliari Atalanta, analisi delle squadre, dove vedere la partita, probabili formazioni, quote e pronostico finale ... ilsussidiario.net Cagliari-Atalanta 2-2 all'intervallo, al momento decidono le doppiette di Mendy e Scamacca - facebook.com facebook #Cagliari 2-2 #Atalanta : Gianluca Scamacca again! #CagliariAtalanta #SerieA #Calcio #SerieAEnilive x.com