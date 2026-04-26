Stasera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21:20 su Italia 1, va in onda la prima puntata di Zelig On. Lo spettacolo presenta un cast di comici noti e diversi ospiti speciali, con un format che si focalizza su performance di comicità e intrattenimento. La trasmissione si inserisce nel palinsesto della rete come una novità dedicata al pubblico che cerca momenti di leggerezza e risate.

Zelig On: anticipazioni, comici, cast e ospiti dello show su Italia 1, 26 aprile. Questa sera, domenica 26 aprile 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Zelig On, il nuovo show che vede protagonisti comici molto apprezzati e tanti ospiti. Alla conduzione Paolo Ruffini, con Lodovica Comello e la partecipazione di due fuoriclasse della risata: Ale e Franz. Vediamo le anticipazioni e il cast di comici dello show. Anticipazioni, cast, comici e ospiti. Nel corso delle cinque puntate saliranno sul palco numerosi comici, tra volti emergenti e artisti già conosciuti dal pubblico. Un cast eterogeneo, con una presenza femminile significativa, pronto a portare in scena stili, personaggi e linguaggi comici differenti.🔗 Leggi su Tpi.it

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Zelig On, le pagelle della seconda puntata: Comello inarrivabile (8) Cevoli aggiunge pepe (7); Zelig On su Italia 1: i comici di stasera, 19 aprile, da Paolo Cevoli ai volti nuovi; Zelig On | anticipazioni comici e ospiti dello show su Italia 1; Zelig On torna in TV | Ruffini e Ale & Franz accendono la risata.

Anticipazioni Zelig On, la scaletta dei comici su Italia 1Una domenica sera a suon di risate su Italia 1: torna Zelig On, lo show dedicato ai talenti emergenti della comicità italiana. dilei.it

Zelig On, terza puntata domenica 26 aprile su Italia 1: Max Angioni si aggiunge al cast con 20 comici sul palcoZelig On terza puntata domenica 26 aprile su Italia 1: Max Angioni si aggiunge al cast con Ruffini, Comello e Ale & Franz. Venti comici sul palco tra esordienti e conferme ... lifestyleblog.it

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