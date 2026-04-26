Oggi pomeriggio è stata trasmessa l’ultima puntata di Verissimo. Chi non ha potuto seguire la diretta può guardare la replica in televisione o in streaming. Le modalità di visione sono state comunicate e sono disponibili per chi desidera rivedere gli interventi e le interviste della trasmissione. Nessuna informazione aggiuntiva è stata fornita riguardo ai luoghi o agli orari specifici per la visione.

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Verissimo e ve la siete persa? Niente paura, vi spieghiamo in pochi minuti dove rivedere la replica di Verissimo in TV e streaming. Non perdiamo altro tempo e iniziamo subito. Come e dove vedere la replica di Verissimo in TV e streaming. La replica dell’ultima puntata di Verissimo sarà trasmessa in TV e in streaming. Ecco tutte le soluzioni che hai a disposizione per rivedere l’appuntamento andato in onda su Canale 5. Come rivedere Verissimo in TV. Per rivedere Verissimo in replica bisogna sintonizzarsi su La5 tra una settimana esatta: la puntata del sabato verrà riproposta sabato prossimo dalle 13:30 alle 16:00, allo stesso modo la puntata della domenica verrà trasmessa in replica sette giorni dopo sempre a partire dalle 13:30.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Verissimo, ecco come e dove vedere la replica dell’ultima puntata

Verissimo - Vincenzo De Lucia nei panni di Silvia Toffanin

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