un alleato green davvero irresistibile da inserire subito nella routine di bellezza

L’olio di avocado sta diventando un ingrediente sempre più apprezzato nei prodotti di bellezza, grazie alle sue proprietà benefiche. Sempre più persone lo includono nella routine quotidiana di skincare e haircare, cercando soluzioni naturali e multifunzionali. La sua presenza nei prodotti si nota in modo crescente, confermando un trend che punta su ingredienti essenziali e versatili.

N el panorama della skincare e haircare contemporanea, sempre più orientato verso ingredienti essenziali e multifunzionali, l’olio di avocado si distingue per la sua efficacia. A conquistare è la sua texture ricca e corposa, oltre alla capacità di nutrire in profondità. È infatti tra gli ingredienti green più interessanti, grazie alla presenza di lecitina e steroli vegetali, che aiutano a rinforzare la barriera cutanea e mantenere l’idratazione. Beauty sostenibile: come rendere più green la nostra routine X Olio di avocado: le proprietà idratanti e nutrienti. Estratto dalla polpa del frutto, l’olio di avocado è tra gli ingredienti green più ricchi di acidi grassi essenziali, tra cui omega 3 e omega 9, oltre a vitamine fondamentali per la salute della pelle come la vitamina E, la A e la D.🔗 Leggi su Iodonna.it

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