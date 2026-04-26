Ultime notizie Calcio Estero | tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Le notizie più recenti sul calcio internazionale riguardano trasferimenti, infortuni e risultati delle partite disputate nelle ultime ore. Aggiornamenti provenienti da diversi campionati segnalano movimenti di giocatori e variazioni nelle classifiche. Le informazioni sono raccolte in tempo reale e riguardano eventi accaduti in varie parti del mondo, offrendo un quadro completo delle novità più rilevanti nel panorama calcistico internazionale.

Mercato Inter, rebus Diouf: la posizione del giocatore e della società sul suo futuro. Che cosa bisogna aspettarsi in vista dell’estate Mercato Juventus: Kim resta un obiettivo forte per la difesa, ma il suo arrivo è legato alla partenza di questo big. Svelato lo scenario per l’estate! Mercato Roma, pieni poteri a Gasperini ora: le decisioni sui rinnovi e le cessioni in estate. Chi resta e chi parte Indagine arbitri Serie A, dopo Rocchi si autosospende anche Gervasoni: convocato il Comitato Nazionale! Sammarco post Verona Lecce: «Commessi diversi errori tecnici. Futuro? Mi auguro che la proprietà abbia un programma!» Mourinho ma che fai?...🔗 Leggi su Calcionews24.com

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Calcio Live News: il campionato riparte della sfida del Maradona, in campo anche all'estero; L'Arabia Saudita ha scelto il Ct per il Mondiale: sostituirà Renard; Il Napoli, il Bari all'ultima speranza salvezza e 4 gare dall'estero: le partite di oggi; Inter, Alajbegovic, Premier League e calcio estero: le ultimissime.

Partite di campionato all'estero, la Fifa ipotizza una sola a stagioneLa Fifa sta valutando un nuovo pacchetto di norme per regolamentare in modo più stringente il trasferimento all'estero delle partite di campionato, ipotesi da anni al centro di tensioni tra leghe, clu ... ansa.it

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Calcio Estero live Sky e NOW (24 - 27 Aprile 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW . Da venerdì 24, a lunedì 27 aprile in scena la Premier League inglese, la Bundesli - facebook.com facebook