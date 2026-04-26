Il governatore della Puglia ha espresso preoccupazione per gli effetti che la situazione geopolitica internazionale potrebbe avere sul settore turistico regionale. In un momento di tensioni e aumento dei costi, Decaro ha annunciato che l’amministrazione sta concentrando gli sforzi sul turismo interno, rivolgendosi agli italiani per sostenere il comparto. La discussione riguarda le possibili ripercussioni di un contesto globale instabile sul turismo locale.

La preoccupazione per gli effetti negativi che la situazione geo-politica internazionale può provocare sul turismo in Puglia c’è e non la nasconde il governatore Antonio Decaro. Per questo la strategia per fronteggiare quelle conseguenze è improntata da parte della Regione ad attrarre nella nostra regione sempre più visitatori italiani per colmare i probabili vuoti derivanti dal turismo proveniente dall’estero. Soprattutto con l’arrivo della stagione estiva e con una guerra, quella in Medio Oriente, che potrebbe non chiudersi in tempi brevi. Con tutto quello che ne consegue, a causa della chiusura e apertura a intermittenza o comunque delle...🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Turismo, guerra e rincari. La strategia di Decaro: «Lavoriamo sugli italiani»

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