Sport in tv oggi domenica 26 aprile | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 26 aprile, sono previsti numerosi eventi sportivi trasmessi in televisione e in streaming. Tra gli appuntamenti principali ci sono le partite di tennis e altri incontri di varie discipline sportive. Gli appassionati potranno seguire le partite in diretta sui canali dedicati o tramite le piattaforme online autorizzate, con orari e programmi disponibili sui siti ufficiali delle emittenti e delle leghe sportive.

Oggi, domenica 26 aprile, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: il tennis con i tornei ATP Masters 1000 e WTA 1000 di Madrid, il ciclismo con la Liegi-Bastogne-Liegi (maschile e femminile), il calcio con la Serie A, il basket femminile con la Serie A1, il basket con la Serie A, e tanto altro ancora. Si chiuderà questa sera la finale play-off della Serie A1 di basket femminile: Schio, dopo aver vinto gara-2 in casa di Venezia, ha riequilibrato la serie sull’1-1, ed ospiterà le lagunari per giocarsi la bella con il vantaggio del fattore campo. Per l’ultima delle Classiche delle Ardenne andrà in scena la 112ma edizione della Liegi-Bastogne-Liegi di ciclismo su strada, corsa che è stata disputata per la prima volta nel 1892, e per questo motivo è soprannominata “La Doyenne”, ovvero “La Decana”.🔗 Leggi su Oasport.it

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